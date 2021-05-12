В преддверии Международного дня семьи Гомельская областная нотариальная палата проведет бесплатные юридические консультации, сообщается на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП).
Благотворительная акция "Моя семья – моя страна" состоится 13 мая в период с 17:30 до 19:30 на базе Публичного центра правовой информации при Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И. Ленина. В ней будут участвовать нотариусы Гомельского нотариального округа, представители главного управления юстиции Гомельского облисполкома и Гомельской областной коллегии адвокатов.
Подобные мероприятия проводятся с целью правового просвещение населения, укрепления и поддержки института семьи. В БНП отметили, что такие благотворительные акции для нотариального сообщества Беларуси стали традицией, поскольку поддержка семей является одним из основных приоритетов социальной политики государства.
Фото: pixabay.com
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Бесплатные юридические консультации 13 мая смогут получить жители Гомеля
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