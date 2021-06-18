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Белорусский хоккеист Олег Евенко стал игроком московского «Спартака»

Игрок сборной Беларуси по хоккею Олег Евенко оформил трудовые отношения с московским «Спартаком». Контракт рассчитан до 30 апреля следующего года, сообщается на официальном сайте клуба.

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Большую часть карьеры габаритный защитник провел за океаном, где выступал в юниорских лигах и АХЛ. В Континентальной хоккейной лиге защищал цвета минского «Динамо» и челябинского «Трактора». Вызывается в состав белорусской сборной.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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