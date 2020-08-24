ПО "Белоруснефть" обновляет парк техники для подземного ремонта скважин, проинформировали в пресс-службе предприятия.
Парк оборудования пополнился двумя агрегатами БАРС-50. Еще две единицы такой техники в Управлении по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин ввели в эксплуатацию в минувшем году.
Подъемники произведены на российском автопроизводственном холдинге «Автократ» (Набережные Челны). Предприятие выпускает оборудование и спецтехнику для нефтедобывающей промышленности, в том числе металлоконструкции, запасные части и комплектующие к подъемным агрегатам.
БАРС-50 изготовлен на базе самоходного шасси «САБР», собранного из КАМАЗовских узлов и агрегатов. Новые подъемники соответствуют технико-технологическим требованиям современных ремонтных работ в «Белоруснефти». Они одновременно обладают высокой мобильностью, необходимой надежностью и грузоподъемностью.
По словам специалистов, при выполнении операций сокращается время ремонта скважин, монтажа-демонтажа оборудования, а также транспортные затраты. Установка оснащена выносным пультом управления, поэтому при сложных работах контроль спускоподъемных операций может перейти от машиниста подъемника к бурильщику.
Прежде бригады подземного ремонта скважин «Белоруснефти» работали на установках АР-32/40М. Такое оборудование уже не отвечает нынешним требованиям. В связи с этим в белорусской компании и решили провести модернизацию парка оборудования для подземного ремонта скважин.
Фото: neft.by
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Белорусские нефтяники обновляют парк техники для подземного ремонта скважин
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