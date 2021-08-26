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Белорусские летчики вошли в тройку сильнейших в конкурсе АрМИ-2021 "Авиадартс"

Белорусские летчики вошли в тройку сильнейших по результатам конкурса АрМИ-2021 "Авиадартс". Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.


Согласно предварительным итогам трех летных испытаний, белорусские авиационные экипажи в своих номинациях занимают второе место. На третьем месте находятся авиаторы из Китая. Лидером стала команда из России.

– В ходе одного из этапов под названием «воздушная разведка» белорусским пилотам предстояло в районе площадью 50 квадратных километров обнаружить 5 целей мишеней различной формы и цвета. Авиаторы из Беларуси выступали на штурмовиках Су-25, ударных вертолетах Ми-24 и военно-транспортных Ми-8МТВ-5, – говорится в сообщении.










Фото: «Ваяр»
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