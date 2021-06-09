БЕЛАЗ начал испытания нового аэродромного тягача

Тягач предназначен для буксировки воздушных судов со взлетной массой до 150 т. Испытания опытного образца с получением сертификата соответствия планируется завершить до конца 2021-го.У новинки есть несколько привлекательных для потребителя решений: двигатель DEUTZ мощностью 136 л. с. с электронной системой управления и диагностики, современная автоматическая гидромеханическая трансмиссия с шестью ступенями переднего хода и тремя заднего, усиленные ведущие мосты со встроенными многодисковыми тормозами, гидравлическое рулевое управление, которое обеспечивает четыре режима руления – отдельно каждым из мостов, движение крабом, поворот передними и задними колесами навстречу друг другу для уменьшения радиуса. Тягач получил и большой выворот колес: это дает возможность легко маневрировать в узких пространствах и при сложной траектории движения, комфортную кабину с панорамным стеклом, кондиционером и отоплением, с применением современных шумоизолирующих материалов, а также электронную панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем и систему видеообзора при движении задним ходом.Производителей такой техники в мире немного. БЕЛАЗ планирует занять свою долю в этом сегменте и представить на рынке полный ряд техники для обслуживания аэропортов, в первую очередь – аэродромных тягачей. Уже изготовлены и поставлены потребителям аэродромные тягачи БЕЛАЗ-7427 для буксировки самолетов с взлетной массой до 600 т. Также проектируется машина для буксировки воздушных судов со взлетной массой до 260 т. Вся техника соответствует техническим требованиям IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).Фото: ОАО "БЕЛАЗ"