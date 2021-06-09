Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. БЕЛАЗ начал испытания нового аэродромного тягача

БЕЛАЗ начал испытания нового аэродромного тягача

Белорусский автомобильный завод начал испытания нового аэродромного тягача БЕЛАЗ-54010, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия. 


Тягач предназначен для буксировки воздушных судов со взлетной массой до 150 т. Испытания опытного образца с получением сертификата соответствия планируется завершить до конца 2021-го. 

У новинки есть несколько привлекательных для потребителя решений: двигатель DEUTZ мощностью 136 л. с. с электронной системой управления и диагностики, современная автоматическая гидромеханическая трансмиссия с шестью ступенями переднего хода и тремя заднего, усиленные ведущие мосты со встроенными многодисковыми тормозами, гидравлическое рулевое управление, которое обеспечивает четыре режима руления – отдельно каждым из мостов, движение крабом, поворот передними и задними колесами навстречу друг другу для уменьшения радиуса. Тягач получил и большой выворот колес: это дает возможность легко маневрировать в узких пространствах и при сложной траектории движения, комфортную кабину с панорамным стеклом, кондиционером и отоплением, с применением современных шумоизолирующих материалов, а также электронную панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем и систему видеообзора при движении задним ходом.

Производителей такой техники в мире немного. БЕЛАЗ планирует занять свою долю в этом сегменте и представить на рынке полный ряд техники для обслуживания аэропортов, в первую очередь – аэродромных тягачей. Уже изготовлены и поставлены потребителям аэродромные тягачи БЕЛАЗ-7427 для буксировки самолетов с взлетной массой до 600 т. Также проектируется машина для буксировки воздушных судов со взлетной массой до 260 т. Вся техника соответствует техническим требованиям IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта). 

Фото: ОАО "БЕЛАЗ"
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Белорусская молодежь принимает участие в международном патриотическом форуме «Мы помним!»
Министр юстиции проведет 18 июня личный прием граждан в Калинковичах
На торгах 9 июня евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Telegram-каналы "Браслаў для жыцця" и "Поставы для жизни" признаны экстремистскими
"Балетное лето в Большом" откроется 11 июня премьерой "Лебединого озера"
Мужчина застрелил двух судебных приставов в Сочи
БЕЛАЗ начал испытания нового аэродромного тягача
В Минске по ул. Наполеона Орды горела квартира – спасены семь человек
Специалист назвал ключевой фактор старения
Автомобиль принцессы Дианы выставили на аукцион за 56 тысяч долларов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бандура и дуда
Законодательные новшества – о наказании несовершеннолетних
В Минске на ул. К. Чорного остановилось движение троллейбусов: некоторые маршруты идут по измененным трассам
Врач рассказал о пользе молочных продуктов из магазина для детей
Более 64 тысяч человек привили от коронавируса в Минске
В Гомельской области горели погрузчик и легковушка
Экономист: если Евросоюз даст Беларуси деньги, то их придется возвращать
В КГК рассказали о контроле за ходом вступительной кампании
Петришенко: для прохождения ЦТ в этом году зарегистрировалось более 62 тысяч абитуриентов
Сотрудники милиции отправились в школьные детские лагеря. Узнали, о чем они рассказывали детям
Погода на 10 июня: кратковременные дожди, грозы и до 27 градусов тепла
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Тонкие оттенки сметья
В России за сутки выявили максимальное с 7 марта число случаев заражения COVID-19
В Мозыре иномарка сбила велосипедиста – он в больнице
Господарик – о позитивном тренде в развитии экономики: это результат целенаправленной работы всех наших производств
В Рязани увеличилось количество пострадавших при пожаре в больнице
"Белоруснефть" планирует перейти на использование станков-качалок собственного производства
ВОЗ выразила обеспокоенность растущей устойчивостью микробов к антибиотикам
Парламентские слушания о совершенствовании национальной системы образования пройдут 10 июня
Коронавирус назвали причиной изменения лейкоцитарной формулы крови
В Минском районе при пожаре погибли двое мужчин
Петришенко: работа каждого пункта централизованного тестирования должна быть безукоризненной
мнение
Николай ЩЕКИН
Судьба и Родина едины
Угадай фильм с Джонни Дэппом по кадру – тест для фанатов
Нетрезвый лидчанин убил своего знакомого и спрятал труп на балконе
Более 1,2 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
В Афганистане вертолет ВВС потерпел крушение, трое военных погибли
Господарик: санкции – это наши новые возможности
Завершены гидроиспытания первого и второго контуров второго энергоблока БелАЭС
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о минировании
Какие прививки можно делать беременным, а какие нельзя?
Стала известна причина пожара в рязанской больнице
"Новогрудок для жизни (чат)" в Telegram признан экстремистским
мнение
Елена ЯСКО
Хавайся в бульбу. Или в... рапс
Кандидат экономических наук: если нас где-то ущемляют, мы должны искать новые пути и рынки
Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара
В Новогрудском районе браконьер выловил 40 краснокнижных форелей
Авторы
СКАНИРУЙТЕ