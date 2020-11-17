В таблице крупнейшего в мире рейтинга уровня владения английским языком EF English Proficiency Index (EPI) Беларусь в 2020 году заняла 40-е место. Об этом сообщается на сайте компании.
Фото носит иллюстративный характер.
К слову, годом ранее Беларусь занимала 47-ю строчку.
В нынешнем году Беларусь показала средний уровень владения английским (индекс EF EPI 513), тем самым обогнав Россию, которая заняла 41-е место с индексом 512, Украина на 44-м месте (506), Грузия на 47-м (503). На последней строчке рейтинга расположился Таджикистан с индексом EF EPI 381.
В Европе уровень владения английским языком остается стабильно высоким: 27 из 33 стран улучшили свои позиции с прошлого года. Китай также поднялся в рейтинге, а Индия, наоборот, переместилась со среднего уровня владения языком на низкий (индекс EF EPI 496).
Самый высокий уровень владения английским языком по всему миру оказался у людей в возрасте от 26 до 30 лет. При этом взрослые старше 40 лет показали более высокий уровень знаний, чем опрошенные в возрасте от 18 до 20 лет.
Рейтинг составлен на основе данных, полученных от 2,2 млн человек из 100 стран и регионов, для которых английский язык не является родным. В пятерку лидеров вошли Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.
Фото: pixabay.com
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Беларусь улучшила позиции в рейтинге владения английским языком
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