Беларусь ограничивает ввоз птицы из Краснодарского края из-за птичьего гриппа

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Соответствующая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в Краснодарском крае были зафиксированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Поэтому было принято с 22 января ввести временные ограничения на ввоз в Беларусь из российского региона живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из Краснодарского края.Департамент информирует о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.Птичий грипп – контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от этого достаточно серьезный в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.