Беларусь ограничит ввоз птицы из Литвы из-за птичьего гриппа

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По информации Генерального директората по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии и Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Литвы зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 10 июня вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этой страны живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.Приостанавливается действие всех ранее выданных разрешений на ввоз указанных товаров в Беларусь из Литвы.Департамент информирует о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.Грипп птиц – контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.