Беларусь ограничила ввоз свинины из Латвии и Румынии из-за АЧС

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БЕЛТА

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Латвии и Румынии продолжают регистрировать случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим с 5 февраля введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих стран живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.В департаменте информируют о необходимости дополнительных мер для биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.Напомним, африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. На сегодняшний день вакцины от чумы нет. Почти все поголовье заболевших животных погибает. Отмечается, что для человека данное заболевание безопасно.