Об этом сообщили sb.by в пресс-службе белорусского МИД по итогам встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Апостольским Нунцием в Великобритании, архиепископом Клаудио Гуджеротти, который прибыл в нашу страну в качестве специального посланника Папы Римского Франциска.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, основными темами переговоров стали текущая международная ситуация, актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, отношения Беларуси со Святым Престолом.
Также отмечается, что стороны подтвердили взаимную настроенность на активизацию белорусско-ватиканского взаимодействия в целях обеспечения дальнейшей положительной динамики двустороннего сотрудничества, а также укрепления межконфессионального диалога, мира и согласия.
Фото: МИД
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Беларусь и Ватикан настроены активизировать двустороннее взаимодействие
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