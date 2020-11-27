Сегодня состоялись белорусско-туркменские межмидовские консультации в онлайн-формате, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
Фото: архив БЕЛТА
Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов, туркменскую – заместитель министра иностранных дел Бердынияз Мятиев.
«В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего развития белорусско-туркменских отношений в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран в рамках международных организаций», – говорится в сообщении.
Рассмотрены вопросы сотрудничества Беларуси и Туркменистана в гуманитарной сфере, состояния договорно-правовой базы, совместных действий в условиях осложнения эпидемиологической ситуации в мире.
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Беларусь и Туркменистан провели межмидовские консультации
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