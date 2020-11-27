Беларусь и Туркменистан провели межмидовские консультации

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Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов, туркменскую – заместитель министра иностранных дел Бердынияз Мятиев., – говорится в сообщении.Рассмотрены вопросы сотрудничества Беларуси и Туркменистана в гуманитарной сфере, состояния договорно-правовой базы, совместных действий в условиях осложнения эпидемиологической ситуации в мире.