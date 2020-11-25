Цифровые информационно-коммуникационные технологии, машиностроение и приборостроение, медицина и биотехнологии, энергетика и АПК будут приоритетными направлениями совместной деятельности Беларуси и Казахстана на 2021–2022 годы. Об этом шла речь на седьмом заседании Белорусско-Казахстанской комиссии по научно-техническому сотрудничеству под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина и председателя Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана Жанны Курмангалиевой, сообщается на официальном сайте ГКНТ.
«Приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности Беларуси и Казахстана по многим направлениям совпадают, что позволяет углублять и расширять наше взаимодействие, а также выполнять взаимовыгодные проекты, в том числе в сфере высоких технологий», – подчеркнул Александр Шумилин.
Он также отметил, что белорусские и казахстанские научные организации выполняют два совместных научно-технических проекта и три пилотных инновационных проекта в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года. Кроме того, учреждения высшего образования Беларуси и Казахстана осуществляют совместные научные исследования и уже подали заявки на получение совместных патентов на изобретения.
Белорусско-казахстанское сотрудничество в научно-технической сфере осуществляется в рамках соглашения между правительствами двух стран от 3 мая 1999 года.
Фото: архив БЕЛТА
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Беларусь и Казахстан планируют развивать сотрудничество в сфере ИКТ, машиностроения и биотехнологий
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