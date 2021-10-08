Беларусь и Казахстан обсудили взаимодействие организаций здравоохранения и медицинских учреждений образования двух стран

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Собеседники приветствовали взаимодействие организаций здравоохранения и медицинских учреждений образования двух стран в рамках заключенных договоров о сотрудничестве, а также последовательную взаимную поддержку на международных площадках.Павел Утюпин поблагодарил казахстанскую сторону за оказанное белорусским гражданам содействие в наиболее острый период распространения коронавирусной инфекции, а также за проделанную министерством здравоохранения Казахстана работу по признанию белорусских сертификатов вакцинации. Стороны также обсудили вопросы трансграничных ограничений в контексте текущей эпидемиологической ситуации.Посол Беларуси подтвердил готовность содействовать развитию дальнейшего взаимодействия между странами по различным направлениям деятельности в области здравоохранения.