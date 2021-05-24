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«БЕЛАГРО-2021» пройдет с 1 по 5 июня в выставочном центре «Великий камень»

«Белагро-2021» пройдет с 1 по 5 июня в выставочном центре «Великий камень»

XXXI международная специализированная выставка «Белагро-2021» с 1 по 5 июня вновь объединит белорусских аграриев, работников пищевой, перерабатывающей промышленности, их зарубежных коллег и партнеров.

Архивное фото. На выставке «Белагро-2020»

В выставочном центре Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в эти дни будут работать также международные специализированные выставки «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш.Холод.Упак», которые на единой площадке продемонстрируют возможности, достижения, перспективы АПК, его кооперационные и партнерские связи. Мероприятие посетят официальные делегации и бизнес-миссии из разных стран. По традиции акцент сделают на инновациях. Проверенные на производствах экспонаты будут соседствовать с инновационными продуктами, передовыми решениями и технологиями.  

Всего в форуме примут участие около 410 компаний из 16 государств.  Сельхозпродукцию, оборудование и технику выставят Беларусь, Россия, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Литва, Китай, Польша, Сербия, Швеция, Эстония, Италия, Дания, Чехия, Иордания. Отдельные экспозиции будут у предприятий Германии и Воронежской, Ростовской, Кировской областей России. Коллективные же сформируют Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук, концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз. 

Анонсируя агропромышленный форум, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов пригласил жителей страны и гостей посетить выставку:

– Экспозиция развернется на площади 20 тысяч метров квадратных. На открытой площадке будут представлены более 200 образцов современной техники, используемой в разных отраслях народного хозяйства. Рассчитываем, что большой интерес вызовут площадки «Белферма» и «Рыбацкая деревня». Первая продемонстрирует достижения в области животноводства. Кормушки для животных и оборудование для их содержания, клеточное оборудование и инкубаторы, автоматизированные установки для молочно-товарных ферм и многое другое. Вторая – новинки и разработки в области рыбного хозяйства. Каждый посетитель сможет также продегустировать лучшие образцы мясной, молочной и других видов продукции и убедиться в их непревзойденном качестве. 

К слову, экспозиция «Белпродукт» обещает стать одной из самых масштабных: она развернется на площади около 2 тысяч метров квадратных и соберет крупнейших переработчиков из разных регионов страны. 

Организаторы раскрыли некоторые особенности нынешней «Белагро». На ней будут представлены новинки техники, которые позволяют с наименьшими затратами и большей эффективностью обрабатывать поля, убирать урожай, а также системы точного земледелия. 

– Советую посетить обширный стенд Национальной академии наук. Там покажут передовые разработки в области выращивания растений, новые сорта белорусской селекции, – добавил Алексей Богданов. 

В этот раз особенно обширной будет деловая программа. Пройдут около 20 тематических конференций и семинаров. На них планируют обсуждать особенности обеспечения конкурентоспособности продукции, внедрение беспилотных технологий и автономного транспорта, использование земельных ресурсов, развитие племенного животноводства. Отдельным блоком рассмотрят перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства. На одном из круглых столов эксперты в том числе обсудят проблемы и перспективы развития фермерских хозяйств. 

Давно полюбились участникам и гостям выставка сельхозживотных, конкурсы на лучшую племенную корову, «Лучший пахарь», «Чемпион вкуса». Все они тоже пройдут в этом году, а вот выводка племенных лошадей и представление дочерей быков-производителей голштинской породы состоятся впервые.

Сделают выставку запоминающимся праздником для всех посетителей «город мастеров», ярмарка-продажа и выступления творческих коллективов.

До «Белагро» добраться можно будет с комфортом: в дни работы форума со станции метро «Могилевская» туда и обратно будут курсировать бесплатные автобусы. 
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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