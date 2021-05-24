«Белагро-2021» пройдет с 1 по 5 июня в выставочном центре «Великий камень»

Архивное фото. На выставке «Белагро-2020»

В выставочном центре Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в эти дни будут работать также международные специализированные выставки «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш.Холод.Упак», которые на единой площадке продемонстрируют возможности, достижения, перспективы АПК, его кооперационные и партнерские связи. Мероприятие посетят официальные делегации и бизнес-миссии из разных стран. По традиции акцент сделают на инновациях. Проверенные на производствах экспонаты будут соседствовать с инновационными продуктами, передовыми решениями и технологиями.Всего в форуме примут участие около 410 компаний из 16 государств. Сельхозпродукцию, оборудование и технику выставят Беларусь, Россия, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Литва, Китай, Польша, Сербия, Швеция, Эстония, Италия, Дания, Чехия, Иордания. Отдельные экспозиции будут у предприятий Германии и Воронежской, Ростовской, Кировской областей России. Коллективные же сформируют Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук, концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз.Анонсируя агропромышленный форум,пригласил жителей страны и гостей посетить выставку:К слову, экспозиция «Белпродукт» обещает стать одной из самых масштабных: она развернется на площади около 2 тысяч метров квадратных и соберет крупнейших переработчиков из разных регионов страны.Организаторы раскрыли некоторые особенности нынешней «Белагро». На ней будут представлены новинки техники, которые позволяют с наименьшими затратами и большей эффективностью обрабатывать поля, убирать урожай, а также системы точного земледелия.– добавил Алексей Богданов.В этот раз особенно обширной будет деловая программа. Пройдут около 20 тематических конференций и семинаров. На них планируют обсуждать особенности обеспечения конкурентоспособности продукции, внедрение беспилотных технологий и автономного транспорта, использование земельных ресурсов, развитие племенного животноводства. Отдельным блоком рассмотрят перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства. На одном из круглых столов эксперты в том числе обсудят проблемы и перспективы развития фермерских хозяйств.Давно полюбились участникам и гостям выставка сельхозживотных, конкурсы на лучшую племенную корову, «Лучший пахарь», «Чемпион вкуса». Все они тоже пройдут в этом году, а вот выводка племенных лошадей и представление дочерей быков-производителей голштинской породы состоятся впервые.Сделают выставку запоминающимся праздником для всех посетителей «город мастеров», ярмарка-продажа и выступления творческих коллективов.До «Белагро» добраться можно будет с комфортом: в дни работы форума со станции метро «Могилевская» туда и обратно будут курсировать бесплатные автобусы.