Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель готовят новый анимационный сериал для платформы Netflix. Об этом сообщает издание Tatler со ссылкой на стриминговый сервис.
По задумке, проект будет реализован в стиле уроков обществознания для детей.
Сериал под названием «Мы, люди» будет состоять из трехминутных музыкальных видеоклипов, охватывающих широкий круг тем. Цель – в игровой форме рассказать новому поколению молодых американцев о силе народа.
Оригинальные песни для шоу представили такие артисты, как HER, Жанель Монэ, Брэнди Карлайл, Лин-Мануэль Миранда, Адам Ламберт, Бебе Рекса, Кайл Рябко и Андра Дэй. Над сериалом также работала поэтесса Аманда Горман.
Шоу создано сценаристом Доком Макстаффинсом и исполнительным продюсером Крисом Ни. Компания Higher Ground Productions, которая принадлежит Бараку и Мишель Обаме, пригласила к сотрудничеству продюсеров Ада Чиагана, Эринн Сэмпсон и Пиди Шинделл. Премьера проекта на Netflix состоится 4 июля.
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Барак и Мишель Обама запустят анимационный сериал для Netflix
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