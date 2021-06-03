Барак и Мишель Обама запустят анимационный сериал для Netflix

По задумке, проект будет реализован в стиле уроков обществознания для детей.Сериал под названием «Мы, люди» будет состоять из трехминутных музыкальных видеоклипов, охватывающих широкий круг тем. Цель – в игровой форме рассказать новому поколению молодых американцев о силе народа.Оригинальные песни для шоу представили такие артисты, как HER, Жанель Монэ, Брэнди Карлайл, Лин-Мануэль Миранда, Адам Ламберт, Бебе Рекса, Кайл Рябко и Андра Дэй. Над сериалом также работала поэтесса Аманда Горман.Шоу создано сценаристом Доком Макстаффинсом и исполнительным продюсером Крисом Ни. Компания Higher Ground Productions, которая принадлежит Бараку и Мишель Обаме, пригласила к сотрудничеству продюсеров Ада Чиагана, Эринн Сэмпсон и Пиди Шинделл. Премьера проекта на Netflix состоится 4 июля.