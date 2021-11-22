Австралия, Великобритания и США подписали первое соглашение в рамках AUKUS

Австралия, Великобритания и США подписали первое соглашение об обмене информацией о военно-морских ядерных силовых установках в рамках договора об оборонном партнерстве AUKUS, пишет Lenta.ru со ссылкой на французские СМИ.
«Соглашение с США и Великобританией об обмене информацией о ядерных силовых установках ВМС позволит Австралии стать надежным и ответственным партнером этих стран в использовании новейших технологий», – заявил министр обороны Австралии Питер Даттон.
Напомним, что оборонный альянс AUKUS был создан в сентябре. По словам официальных лиц США, участники альянса в рамках партнерского соглашения намерены противодействовать усилению Пекина в военной и технологической сферах.
К слову, ранее мы писали о том, как развитие деятельности AUKUS может повлиять на роль Европы в международной политике. Подробности читайте здесь.