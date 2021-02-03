Авиакомпания Flydubai начнет летать в Минск с 20 февраля

Авиакомпания Flydubai объявила о запуске с 20 февраля рейсов в белорусскую столицу, сообщает БЕЛТА.
Речь идет о трех рейса в неделю между Международным аэропортом Дубай (DXB) и Национальным аэропортом Минск (MSQ). Вылет из Минска в 00:50, прибытие в Дубай в 07:45. Обратный рейс запланирован на 18:50 с прилетом в Минск в 23:50. Тарифы бизнес-класса в обе стороны из Минска составят $ 1500, экономкласса – $ 390.
Анонсируя рейсы, исполнительный директор Flydubai Гейт аль-Гейт сказал:
– Минск – новое направление для нашей сети. Запуск полетов указывает на приверженность открывать ранее неохваченные точки. Теперь мы выполняем полеты по 72 направлениям, из которых более 40 ранее не имели прямого авиасообщения с Дубаем или не обслуживались национальными перевозчиками ОАЭ из Дубая.
– Мы рады стать первой авиакомпанией из Дубая, которая предлагает прямые рейсы между Дубаем и Минском. Flydubai обеспечит пассажирам удобные пересадки, а также возможность путешествовать по 155 направлениям через Международный аэропорт Дубай. Мы предоставляем пассажирам комфортные и надежные услуги независимо от того, как они предпочитают летать: в бизнес-классе или экономклассе. Все наши пассажиры могут рассчитывать на комфортное путешествие на борту. Мы ждем наших первых пассажиров, – поделился старший вице-президент по коммерческим операциям и электронной коммерции Flydubai Джейхун Эфенди.
Ранее "Белавиа" объявила, что с 19 февраля запускает регулярные прямые рейсы по маршруту Минск – Дубай – Минск. Полеты из столицы Беларуси в Международный аэропорт Дубай (DXB) будут выполняться два раза в неделю: по вторникам (вылет в 19:50; прибытие в среду, в 2:30) и по пятницам (вылет в 16:15; прибытие в 22:55). Обратные рейсы из Дубая в Национальный аэропорт Минск (MSQ) планируются по средам (вылет в 3:30; прилет в 8:40) и по пятницам (вылет в 23:55; прилет в субботу, в 5:05). Время для всех аэропортов указано местное. Минимальная стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 216 евро (тариф LIGHT – без багажа), включая таксы и сборы, и от 375 евро (тариф LIGHT – без багажа) – туда и обратно. Билеты уже в продаже.
С 16 января белорусы могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз (не более 90 дней с даты въезда). Такие же условия действуют и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
942
Авиакомпания Flydubai начнет летать в Минск с 20 февраля
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter