Авиакомпании "Белавиа" пришлось сделать около 20 внеплановых рейсов для возврата домой белорусских туристов

Около 20 внеплановых рейсов пришлось сделать "Белавиа" для возврата домой белорусских туристов, рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец в эфире телеканала "Беларусь 1", его слова цитирует БЕЛТА.

Благодаря содействию Министерства иностранных дел, на родину смогли вернуться тысячи граждан Беларуси, эта работа продолжается, отметил Игорь Чергинец. "Белавиа" выполнила специальные рейсы во Внуково, Дубай, Лиссабон, Барселону. Всего внепланово пришлось выполнить около двух десятков рейсов.

- Это принципиальный вопрос - вернуть наших соотечественников домой, - сказал заместитель гендиректора.

Наиболее острыми остаются проблемы с дальними странами. Белорусы пока не могут вернуться из Индии (Гоа), Индонезии (Денпасар, Бали), Таиланда (Бангкок), Вьетнама. Прорабатываются вопросы, связанные с вывозом оттуда белорусов. По словам Игоря Чергинца, сложна организация рейсов.

- Нужно делать минимум еще одну посадку на дозаправку, а в случае с Бали - две посадки по пути в ту сторону и две обратно. Это сложно с технической точки зрения для экипажей, тяжело, конечно, для самих пассажиров, к тому же стоит очень больших денег, - сказал он. - Эти вопросы сейчас рассматриваются. Я думаю, решение будет найдено, и мы вернем всех белорусов домой.

Заместитель гендиректора также отметил, что вывозят белорусских граждан из-за рубежа в Минск по билетам с самой минимальной стоимостью. В планах компании - в конце апреля открыть рейсы в Вену. Сейчас белорусская сторона ожидает разрешения авиационных властей Австрии. В целом из-за ситуации с коронавирусом пассажиропоток "Белавиа" упал практически на 90%.