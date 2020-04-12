Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+5 oC
USD: 2.48
EUR: 2.71
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Авиакомпании "Белавиа" пришлось сделать около 20 внеплановых рейсов для возврата домой белорусских туристов

Авиакомпании "Белавиа" пришлось сделать около 20 внеплановых рейсов для возврата домой белорусских туристов

Около 20 внеплановых рейсов пришлось сделать "Белавиа" для возврата домой белорусских туристов, рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец в эфире телеканала "Беларусь 1", его слова цитирует БЕЛТА.

Благодаря содействию Министерства иностранных дел, на родину смогли вернуться тысячи граждан Беларуси, эта работа продолжается, отметил Игорь Чергинец. "Белавиа" выполнила специальные рейсы во Внуково, Дубай, Лиссабон, Барселону. Всего внепланово пришлось выполнить около двух десятков рейсов.

- Это принципиальный вопрос - вернуть наших соотечественников домой, - сказал заместитель гендиректора.

Наиболее острыми остаются проблемы с дальними странами. Белорусы пока не могут вернуться из Индии (Гоа), Индонезии (Денпасар, Бали), Таиланда (Бангкок), Вьетнама. Прорабатываются вопросы, связанные с вывозом оттуда белорусов. По словам Игоря Чергинца, сложна организация рейсов.

- Нужно делать минимум еще одну посадку на дозаправку, а в случае с Бали - две посадки по пути в ту сторону и две обратно. Это сложно с технической точки зрения для экипажей, тяжело, конечно, для самих пассажиров, к тому же стоит очень больших денег, - сказал он. - Эти вопросы сейчас рассматриваются. Я думаю, решение будет найдено, и мы вернем всех белорусов домой.

Заместитель гендиректора также отметил, что вывозят белорусских граждан из-за рубежа в Минск по билетам с самой минимальной стоимостью. В планах компании - в конце апреля открыть рейсы в Вену. Сейчас белорусская сторона ожидает разрешения авиационных властей Австрии. В целом из-за ситуации с коронавирусом пассажиропоток "Белавиа" упал практически на 90%.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Авиакомпании "Белавиа" пришлось сделать около 20 внеплановых рейсов для возврата домой белорусских туристов
Кочанова: белорусские медики знают, что и как надо делать в ситуации с COVID-19
Умер легендарный экс-голкипер лондонского "Челси"
Сознательное поведение населения в условиях COVID-19 позволит избежать более жестких мер – Караник
Участники ОПЕК+ договорились по снижению добычи нефти
ВОЗ порекомендует странам белорусский подход к лечению коронавируса – Караник
Брестское «Динамо» обыграло «Ислочь» и поднялось на третье место в чемпионате Беларуси
Стало известно, когда Беларусь получит полный отчет миссии ВОЗ
В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19
В Беларуси прорабатывают варианты для самоизоляции контактов первого уровня с легкой формой COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пора лечиться
Богдан: рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция
Сорок четвертый день Великого поста. Блюдо дня
Самолет Air France обстреляли в аэропорту в Конго
Умер легендарный автогонщик "Формулы-1" Стирлинг Мосс
Футбол. «Шахтер» сыграл вничью со «Смолевичами» в чемпионате Беларуси
ОПЕК+ продолжит переговоры по незавершенной сделке
Надежду Бабкину вывели из искусственной комы
Папа римский обратился с пасхальным посланием "Граду и миру"
БАТЭ разгромил «Минск» в день рождения, Нехайчик забил прямым ударом с углового
Как в этом году православные празднуют Вербное воскресенье
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Деньги определяют показатели, а не наоборот
Авторы
СКАНИРУЙТЕ