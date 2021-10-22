Авдонин: любые планы, которые разрабатываются в НАТО, предусматривают дополнительное финансирование за счет новых стран – членов альянса

– отметил аналитик БИСИ.Алексей Авдонин добавил, что после 2007 года, а конкретно Мюнхенской речи Владимира Путина, встал вопрос о том, какое будущее ждет НАТО.обратил внимание эксперт.Наряду с этим аналитик БИСИ рассказал о последствиях вступления в альянс.– подчеркнул Алексей Авдонин.По словам эксперта, план о том, что Россия намеревается атаковать и напасть на страны Балтии, – это страшилки, которые используются с целью взимания средств из бюджетов стран – членов альянса.резюмировал Алексей Авдонин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.