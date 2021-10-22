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  2. Авдонин: любые планы, которые разрабатываются в НАТО, предусматривают дополнительное финансирование за счет новых стран – членов альянса

Авдонин: любые планы, которые разрабатываются в НАТО, предусматривают дополнительное финансирование за счет новых стран – членов альянса

Это в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, рассуждая о плане защиты Европы от России, который накануне утвердили министры обороны стран НАТО.


– Участники таких конференций и встреч в НАТО называют на английском no action, talk only, то есть "никаких действий, одни разговоры".<...> Любые планы, которые разрабатываются в НАТО, в первую очередь связанные с обороной, предусматривают определенное дополнительное финансирование и в первую очередь за счет новых стран – членов альянса, – отметил аналитик БИСИ.

Алексей Авдонин добавил, что после 2007 года, а конкретно Мюнхенской речи Владимира Путина, встал вопрос о том, какое будущее ждет НАТО.

– Все начали говорить, что, в принципе, альянс изжил себя, Совестного Союза нет, мы дружим с Россией. Как результат, сейчас видим, что НАТО получил новый толчок и новую жизнь. Естественно, альянс рад, что есть все большее и большее противостояние с Российской Федерацией, поскольку можно оправдывать свое существование и финансирование. Чем большее ощущение угрозы сформировать в информационном поле, тем более оправданным НАТО будет выделить или изымать [средства] из государственных бюджетов стран  –членов альянса, – обратил внимание эксперт.

Наряду с этим аналитик БИСИ рассказал о последствиях вступления в альянс.

– Как только Польша вошла в структуру НАТО, сразу началось уменьшение финансирования медицины и образования, развернулась закупка устаревшей западной техники. Американцы же хорошие торговцы, они сбывают все, что не надо утилизировать. Зачем утилизировать, если можно продать Польше? – подчеркнул Алексей Авдонин.

По словам эксперта, план о том, что Россия намеревается атаковать и напасть на страны Балтии, – это страшилки, которые используются с целью взимания средств из бюджетов стран – членов альянса.

– [В НАТО] заявили, что необходимо изыскать 1 млрд долларов с целью создания новой структуры по разработке информационных технологий, чтобы предотвращать какие-либо компьютерные атаки. Это говорит о том, что в НАТО сидят не командующие, а финансисты и стратеги, которые думают, как бы подзаработать на странах – членах альянса, – резюмировал Алексей Авдонин.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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