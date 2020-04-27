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Аномальное скопление нефтяных танкеров зафиксировано у побережья Калифорнии

Трейдеры используют суда для длительного хранения нефти, сообщает Euronews.

Аномальное скопление нефтяных танкеров зафиксировано у побережья Калифорнии. Эксперты связывают это с тем, что трейдеры используют суда для длительного хранения нефти в связи с перенасыщением рынка и дефицитом свободного пространства в хранилищах на суше.

По данным агентства Bloomberg, на борту кораблей находится объем нефти, равный 20 % мировых потребностей.

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