Андрейченко: визит Президента Казахстана в Беларусь позволит и дальше расширять двусторонние отношения

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Беларусь, который ожидается в этом году, позволит и дальше расширять и углублять двусторонние отношения. Такое мнение сегодня высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым.
Владимир Андрейченко поблагодарил посла за участие во Всебелорусском народном собрании:
– Вы убедились, что в этот непростой момент мы стараемся делать все, чтобы укреплять народное единство, экономику, безопасность Беларуси, проводим гибкую внешнюю политику. Казахстан всегда для нас был дружественной страной, отношения основывались на взаимном доверии, уважении, взаимовыгодном сотрудничестве. Причем лейтмотивом всегда были отношения между нашими президентами. И визит президента Казахстана в Беларусь, который ожидается в этом году, позволит и дальше расширять и углублять наши отношения. Визиты всегда становятся стимулом, чтобы реализовывать новые идеи, планы. Думаю, к этому активно подключатся и парламентарии.
Председатель Палаты представителей отметил, что выборы депутатов Мажилиса парламента Казахстана в январе прошли на высоком уровне, и выразил надежду, что в ближайшее время будет создана рабочая группа по сотрудничеству с Парламентом Беларуси.
– Мы сотрудничаем по многим направлениям. Казахстан входит в десятку стран по внешнеторговому обороту с Беларусью. Идет работа над дорожной картой по развитию сотрудничества на 2021–2022 годы. Думаю, парламентариям с обеих сторон надо к этому подключаться. У нас также есть большие возможности в межрегиональном сотрудничестве, – сказал Владимир Андрейченко.
В свою очередь, Аскар Бейсенбаев поздравил белорусскую сторону с успешным проведением Всебелорусского народного собрания:
– Главный принцип, который был обозначен – единство и развитие государства, – говорит о многом. Сегодня все признают, что Беларусь за короткий период достигла значительных результатов. Построена социально ориентированная экономика, ее качество выгодно отличается от многих стран СНГ, да и других соседних государств. Вектор экономики, который принят в Беларуси, – это инновационные технологии, энергия будущего. Так, АЭС даст новый импульс к развитию экономики, будет являться ее драйвером. В целом приоритеты, принятые на ближайшие пять лет, очень впечатляют.
Алина ДАНИЛОВИЧ
Фото: БЕЛТА
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Андрейченко: визит Президента Казахстана в Беларусь позволит и дальше расширять двусторонние отношения
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