Андрейченко: россияне четко заявили о своей воле строить сильное, процветающее государство

Россияне четко заявили о своей воле строить сильное, процветающее государство, способное выполнять важную интегрирующую миссию в регионе и служить гарантом поддержания мирового равновесия. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко в ходе открытия 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, проходящей в Минске и Москве в режиме видеоконференции.

Председатель Палаты представителей сердечно поздравил российских парламентариев и всех граждан России с успешным проведением поистине судьбоносной политической кампании:

– Белорусы приветствуют это решение, поскольку у нас одинаковое видение принципов мироустройства, общая ответственность перед историей, стремление сохранить мир и безопасность на планете. Особый смысл всенародному голосованию по вопросу изменения российской Конституции придает то, что оно состоялось в год 75-летия Великой Победы. Сегодня, когда будущее мира очень непрочно, россияне четко заявили о своей воле строить сильное, процветающее государство, способное выполнять важную интегрирующую миссию в регионе и служить гарантом поддержания мирового равновесия.

Отметив, что призыв Президента России к лидерам ядерных держав принципиально обсудить наболевшие вопросы глобальной повестки глубоко созвучен с инициативой о перезапуске Хельсинкского процесса, выдвинутой Главой белорусского государства, Владимир Андрейченко подчеркнул:

– Успех этих мирных инициатив, региональная безопасность и будущее наших стран в немалой степени зависят от последовательной реализации уникального геополитического проекта, который мы называем Союзным государством. Особая роль здесь принадлежит парламентариям, которые как никто другой понимают, что подлинный союз, отвечающий жизненным интересам наших народов и способный служить привлекательным примером для других наций, невозможно построить на одной голой прагматике.

По мнению спикера Палаты представителей, такая интеграция базируется на общих ценностях и отношениях, предполагающих равноправие во всех базовых сферах жизни государства и общества:

– Несмотря на разницу в масштабах наших стран, именно равноправные союзнические отношения в одинаковой степени выгодны для Беларуси и России, поскольку служат реальному укреплению суверенитета, наращиванию экономических потенциалов и сохранению национально-культурной идентичности наших народов. Интеграция – не самоцель, а инструмент, который помогает нам обеспечивать благосостояние населения и высокое качество жизни. Это главная наша задача. Из нее мы и должны исходить, формируя повестку работы на ближайшую перспективу.

Владимир Андрейченко убежден:

– Главным приоритетом здесь остается обеспечение равенства прав граждан и субъектов хозяйствования. Нам следует удвоить усилия по снятию искусственных барьеров и преодолению негативных трендов в торговле, нефтегазовой, финансовой сферах. Важность этой задачи в условиях пандемии и нарастающего мирового кризиса обнажается со всей очевидностью. Наши граждане и экономики нуждаются в том, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло. Необходимо как можно скорее, с безусловным соблюдением всех противоэпидемических мер, выходить на полноценное восстановление автомобильного, авиа- и железнодорожного сообщения, снятие всех ограничений в передвижении граждан двух государств через белорусско-российскую границу.

По мнению председателя Палаты представителей, восстановить нормальный режим работы экономик Беларуси и России, адаптировать их к новым вызовам и повысить их конкурентоспособность можно только совместными усилиями:

– В парламентском преломлении это означает прежде всего выравнивание союзного правового поля и профилактику противоречий в национальных законодательствах. Считаю это одним из принципиальных направлений работы комиссий Парламентского Собрания. Важно также не ослаблять внимания к вопросам эффективности бюджетного планирования, подготовки и реализации программ Союзного государства. Они должны аккумулировать самые передовые идеи, подходы, знания. А их результатом должен быть инновационный, востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью. Нам нужно возобновить диалог с руководителями государственных органов и представителями бизнеса, особенно с исполнителями союзных программ.

Владимир Андрейченко резюмировал:

– В целом мы выступаем за скорейшее восстановление полноценных очных контактов на всех уровнях. Необходимо выходить на проведение очередного заседания Совета министров Союзного государства и на этой основе подготовить и провести заседание Высшего государственного совета. У нас накопились неиспользованные резервы практически во всех сферах сотрудничества. И нам есть над чем работать.

В нынешнем году особое место в нашей повестке занимают мероприятия, посвященные великому подвигу наших героических предков. Для белорусов и россиян он воплощает высшие ценности, которые составляют стержень народного характера и основу национальной государственности. Проведение парадов в Минске и Москве, открытие Ржевского мемориала и торжества, посвященные освобождению Беларуси от фашистов, подтвердили решимость наших государств отстаивать мир, свободу и безопасность, жестко противостоять любым попыткам девальвировать ценности, которые цементируют наш союз.

Как правило, масштабы и цинизм этих информационных атак резко возрастают на фоне проведения электоральных кампаний. Выборы Президента Беларуси и голосование по изменению Конституции России в этом плане не исключение. Долг парламентариев – занять самую решительную позицию в защите общества от информационного прессинга и разного рода спекуляций на союзной тематике.

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