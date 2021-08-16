Аналитик БИСИ: вывод войск из Ирака станет последним гвоздем в гроб США как империи

– обратил внимание Алексей Авдонин.Ведущая «Будней» Алена Родовская поинтересовалась, стоит ли ожидать похожего исхода в Ираке? На что эксперт ответил: в этой стране сложилась совершенно иная ситуация.– сообщил аналитик БИСИ.– резюмировал Алексей Авдонин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.