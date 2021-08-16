Аналитик БИСИ: вывод войск из Ирака станет последним гвоздем в гроб США как империи

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
– Профессионалы в силовых структурах США есть. Они знают и понимают ситуацию изнутри и, скорее всего, докладывали администрации Байдена о том, что ждет Афганистан после резкого вывода войск из страны. Но была сделана ставка на политические очки: для Байдена было важно реализовать те обещания, которые он давал своим избирателям, чтобы не началось давление со стороны республиканцев и его оппонента Трампа. Была сделана ставка на политические выгоды. Но оказалось, что просчет был значительный. Нежелание слышать разведку и доклады командующих вооруженных сил США привели к тому, что политическая элита оказалась в ловушке, – обратил внимание Алексей Авдонин.
Ведущая «Будней» Алена Родовская поинтересовалась, стоит ли ожидать похожего исхода в Ираке? На что эксперт ответил: в этой стране сложилась совершенно иная ситуация.
– На протяжении длительного периода времени на территории Ирака существуют целые союзные группировки, которые ведут войну и с террористическими организациями. Там ситуация более контролируемая, но благодаря не США, а в первую очередь действиям России и Турции, – сообщил аналитик БИСИ.
– Скорее всего, Ирак в ближайшее время останется под контролем США. Вывод войск будет посмешищем, последним гвоздем в гроб США как империи, – резюмировал Алексей Авдонин.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.