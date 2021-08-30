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  2. Очевидец: американцы после теракта в Кабуле стреляли по толпе

Очевидец: американцы после теракта в Кабуле стреляли по толпе

Американские военные стреляли по жителям Кабула сразу после теракта в аэропорту афганской столицы. Об этом корреспонденту RT Мураду Газдиеву рассказал один из выживших, сообщает РИА Новости


Пострадавший отметил: американцы думали, что в толпе есть еще смертники, и направили огонь туда. 
По словам других свидетелей, только малая часть людей погибла от взрыва, остальных в панике расстреляли американские солдаты.

Напомним, 26 августа у аэропорта Кабула произошло два взрыва. Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку. Позднее в Кабуле прогремели еще несколько взрывов. Как потом пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.
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Фото: РЕЙТЕР
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