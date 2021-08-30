Очевидец: американцы после теракта в Кабуле стреляли по толпе

Пострадавший отметил: американцы думали, что в толпе есть еще смертники, и направили огонь туда.По словам других свидетелей, только малая часть людей погибла от взрыва, остальных в панике расстреляли американские солдаты.Напомним, 26 августа у аэропорта Кабула произошло два взрыва. Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку. Позднее в Кабуле прогремели еще несколько взрывов. Как потом пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.