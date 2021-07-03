В День Независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в торжественной церемонии в мемориальном комплексе «Курган Славы».
В мемориальном комплексе сегодня развернуты различные тематические площадки, в том числе выставка образцов современной военной техники войск связи, ракетных войск и артиллерии, снаряжения военнослужащих инженерных войск, выставка военной формы. Также здесь пройдет выступление кинологов со служебными собаками.
Торжественное открытие Кургана Славы состоялось 5 июля 1969 года. Памятник расположен в Смолевичском районе, на 25-м километре автомагистрали Минск – Москва. Высота – 35 метров. На вершине в центре смотровой площадки четыре обелиска в форме штыков, символизирующих четыре фронта, освободивших Беларусь летом 1944 года, каменное кольцо с изображениями партизан и различных родов войск.
Фото из архива БЕЛТА
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Александр Лукашенко принимает участие в торжественной церемонии в мемориальном комплексе «Курган Славы»
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