«Радовать ребят стало традицией» - акция «Наши дети» стартовала в ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак»

Сегодня благотворительное мероприятие состоялось в ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак». В этом году организаторы решили устроить сюрприз для лучших творческих детских коллективов Заводского районов. 27 коллективов получили благодарности за свой труд. И здесь же, на мероприятии, смогли продемонстрировать свои таланты. Сергей Масляк, глава администрации Заводского района, тепло поприветствовал ребят, отметил важность таких встреч.— с гордостью говорит. –