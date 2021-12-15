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  2. «Радовать ребят стало традицией» - акция «Наши дети» стартовала в ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак»

«Радовать ребят стало традицией» - акция «Наши дети» стартовала в ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак»

По всей стране набирает обороты акция «Наши дети». Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. С каждым годом все больше и больше людей присоединяются к эстафете добра.



Сегодня благотворительное мероприятие состоялось в ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак». В этом году организаторы решили устроить сюрприз для лучших творческих детских коллективов Заводского районов. 27 коллективов получили благодарности за свой труд. И здесь же, на мероприятии, смогли продемонстрировать свои таланты. Сергей Масляк, глава администрации Заводского района, тепло поприветствовал ребят, отметил важность таких встреч.

— Приятно, что в списке лучших оказались и наши коллективы, — с гордостью говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак» Алина Лисица. – А нашу концертную программу смогли увидеть дети из опекунских, многодетных, малообеспеченных семей, дети-сироты. Стало уже традицией радовать таких ребят.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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