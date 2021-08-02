На 61-м году жизни скончался американский актер Джей Пикетт, сыгравший в сериале «Декстер». Об этом сообщает Lenta.ru.
Пикетт умер во время съемок вестерна «Долина сокровищ» 30 июля. Актер почувствовал недомогание, когда сидел верхом на коне в ожидании съемок очередной сцены. Он скончался на месте. Точная причина смерти пока не установлена, однако коллеги предполагают, что это мог быть сердечный приступ.
Джей Пикетт снимался в таких сериалах, как «Отчаянные домохозяйки», «Сода спрингс», «Менталист» и «Морская полиция: Лос-Анджелес».
Фото: facebook.com/treasurevalleymovie
Опубликовано:
2008
Актер Джей Пикетт умер на коне во время съемок вестерна
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