Аграрный профсоюз Брестчины мониторит условия работы хлеборобов и чествует лидеров жатвы

Областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса с самого начала уборочной кампании традиционно проверяет условия труда хлеборобов, обеспечение горячим питанием, спецодеждой и другие организационные вопросы. Отдельное внимание - материальной поддержке участников жатвы.
В Ивановском районе страда набрала высокие темпы благодаря четкой организации работ. Первым экипажем, намолотившим тысячу тонн зерна, стали старший комбайнер Иван Головчук и его помощник Петр Головчук из ОАО "Снитово-Агро". Председатель Ивановского райисполкома Анатолий Ткачук, лидер районной профсоюзной организации работников АПК Людмила Стасевич, директор сельхозпредприятия Сергей Глинник тепло поздравили лидеров, вручив им благодарственные письма, ценные подарки, денежные премии.
Первыми в районе тысячниками на перевозке урожая стали водители Геннадий Изюмов, Василий Михович и Сергей Бартош из ОАО "Агро-Мотоль". От руководства райисполкома, райкома профсоюза работников АПК, администрации хозяйства, в котором трудятся, они получили заслуженные награды.
Первый заместитель председателя Ивановского райисполкома Виктор Безсилко рассказал sb.by, что аграрии района убрали свыше двух третей зернового клина. Средняя урожайность - 37,4 центнера с гектара - ниже прошлогодней. Затяжная холодная весна и аномальная летняя засуха сказались на отдаче хлебной нивы. Все внимание - качеству и темпам уборки, которую иногда сдерживают дожди. Вот и наступающая неделя, по прогнозам синоптиков, начнется с сильных ливней и гроз. Уборку урожая это осложнит. И хотя финиш уже близок, в поле по-прежнему дорог каждый час.
В Брестской области наравне с опытными участниками жатвы свои рекорды ставит молодежь. В ОАО "Молодая гвардия" чествовали Виктора Охмана, который первым среди молодых водителей в Брестском районе перевез тысячу тонн зерна. Награды и подарки лидер жатвы принимал из рук первого заместителя председателя райисполкома Анатолия Щупленкова, руководителя райкома профсоюза работников АПК Елены Просмыцкой, первого секретаря райкома БРСМ Дмитрия Новичука.
В ОАО "Новые Стайки" Ивацевичского района тысячный рубеж на транспортировке урожая покорился опытному водителю Петру Коту и его молодому коллеге Владимиру Ребковцу. С солидным достижением их поздравили прямо в поле, пожелав новых трудовых побед.
На сегодняшний день в Брестской области жатва проведена более чем на 60 процентах площадей. Намолочено почти 737 тысяч тонн зерна. В счет госкаказа сельхозпредприятия поставили 48,6 тысячи тонн урожая - 42,4 процента к плану.
Фото предоставлено Брестским обкомом профсоюза работников АПК.
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Аграрный профсоюз Брестчины мониторит условия работы хлеборобов и чествует лидеров жатвы
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