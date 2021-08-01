Аграрный профсоюз Брестчины мониторит условия работы хлеборобов и чествует лидеров жатвы

В Ивановском районе страда набрала высокие темпы благодаря четкой организации работ. Первым экипажем, намолотившим тысячу тонн зерна, стали старший комбайнер Иван Головчук и его помощник Петр Головчук из ОАО "Снитово-Агро". Председатель Ивановского райисполкома Анатолий Ткачук, лидер районной профсоюзной организации работников АПК Людмила Стасевич, директор сельхозпредприятия Сергей Глинник тепло поздравили лидеров, вручив им благодарственные письма, ценные подарки, денежные премии.Первыми в районе тысячниками на перевозке урожая стали водители Геннадий Изюмов, Василий Михович и Сергей Бартош из ОАО "Агро-Мотоль". От руководства райисполкома, райкома профсоюза работников АПК, администрации хозяйства, в котором трудятся, они получили заслуженные награды.Первый заместитель председателя Ивановского райисполкома Виктор Безсилко рассказал sb.by, что аграрии района убрали свыше двух третей зернового клина. Средняя урожайность - 37,4 центнера с гектара - ниже прошлогодней. Затяжная холодная весна и аномальная летняя засуха сказались на отдаче хлебной нивы. Все внимание - качеству и темпам уборки, которую иногда сдерживают дожди. Вот и наступающая неделя, по прогнозам синоптиков, начнется с сильных ливней и гроз. Уборку урожая это осложнит. И хотя финиш уже близок, в поле по-прежнему дорог каждый час.В Брестской области наравне с опытными участниками жатвы свои рекорды ставит молодежь. В ОАО "Молодая гвардия" чествовали Виктора Охмана, который первым среди молодых водителей в Брестском районе перевез тысячу тонн зерна. Награды и подарки лидер жатвы принимал из рук первого заместителя председателя райисполкома Анатолия Щупленкова, руководителя райкома профсоюза работников АПК Елены Просмыцкой, первого секретаря райкома БРСМ Дмитрия Новичука.В ОАО "Новые Стайки" Ивацевичского района тысячный рубеж на транспортировке урожая покорился опытному водителю Петру Коту и его молодому коллеге Владимиру Ребковцу. С солидным достижением их поздравили прямо в поле, пожелав новых трудовых побед.На сегодняшний день в Брестской области жатва проведена более чем на 60 процентах площадей. Намолочено почти 737 тысяч тонн зерна. В счет госкаказа сельхозпредприятия поставили 48,6 тысячи тонн урожая - 42,4 процента к плану.Фото предоставлено Брестским обкомом профсоюза работников АПК.