Семь новых площадок для выгула домашних животных появилось во Фрунзенском районе столицы

Перечень мест, определенных районной администрацией для выгула домашних животных, размещен на сайте администрации, пишет Минск-Новости.

С начала 2020 года в самом большом районе Минска обустроено семь площадок для выгула домашних животных. На подходе еще 3. Как отметил первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Драпей, еще три года назад в районе были всего три такие территории:

– Затем администрация района согласовала с балансодержателями подземных коммуникаций места для обустройства таких площадок. Эскиз разрабатывали совместно с активными «фрунзенцами».

По его словам, в прошлом году были установлены 10 площадок за счет средств фонда администрации района, еще 4 – за средства жителей. К слову, перечень мест для выгула домашних животных размещен на сайте администрации Фрунзенского района.