15 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии в Гомеле

Геннадий Соловей отметил, что в Гомельской области немало делается для сохранения памяти о подвиге народа. Сейчас можно пройти по сожженной улице деревни Ола в Светлогорском районе или присесть за пустующую школьную парту на мемориале в Красном Береге в Жлобинском районе, постоять у воинского захоронения или посетить военный музей, чтобы проникнуться огромной болью, которую пришлось испытать нашим дедам и прадедам. В этом году будет реконструирован еще один знаковый мемориал – «Партизанская криничка» под Гомелем, место стоянки партизанского отряда «Большевик».Аплодисментами присутствующие встретили вышедшую к микрофонуЕще подростком она трудилась на тяжелом производстве в тылу и, как только позволил возраст, отправилась санитаркой на фронт. Молодая девушка на себе вытаскивала раненых бойцов:Аэлита Ивановна обратилась к молодым гомельчанам с просьбой не прерывать историческую память, беречь то, что досталось от предков:Выступая на митинге,, пообещал от лица молодежи не забывать о святом для каждого белоруса празднике.