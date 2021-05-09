15 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии в Гомеле

Празднование 9 Мая в Гомеле стартовало торжественном шествием представителей власти, общественных организаций, трудовых коллективов. Колонна прошла по Советской, центральной улице города. Возглавляли ее главные герои праздника – ветераны Великой Отечественной войны. Зрители смогли увидеть в колонне и раритетную советскую технику. О важности сохранения памяти о Героях Великой Отечественной войны во время торжественного митинга у Вечного огня напомнил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей:
– Слава героям-победителям, всем вместе и каждому в отдельности, живущим ныне и отдавшим жизни за мир и независимость! В гомельской земле нашли покой почти 200 тысяч воинов-освободителей. Но и у тех, кто вернулся, не было времени на отдых. Нужно было отстраивать города, учить, лечить, осваивать космическое пространство – мы получили Беларусь из заботливых рук своих родителей и должны передать эстафету своим детям.
Геннадий Соловей отметил, что в Гомельской области немало делается для сохранения памяти о подвиге народа. Сейчас можно пройти по сожженной улице деревни Ола в Светлогорском районе или присесть за пустующую школьную парту на мемориале в Красном Береге в Жлобинском районе, постоять у воинского захоронения или посетить военный музей, чтобы проникнуться огромной болью, которую пришлось испытать нашим дедам и прадедам. В этом году будет реконструирован еще один знаковый мемориал – «Партизанская криничка» под Гомелем, место стоянки партизанского отряда «Большевик».
–Теряя память, мы теряем себя. Война в памяти у каждой белорусской семьи. Не забывайте о подвиге наших прадедов, слишком высокую цену заплатили они за мирное небо над головой, за детский смех, за уверенность в завтрашнем дне.
Аплодисментами присутствующие встретили вышедшую к микрофону ветерана Великой Отечественной войны Аэлиту Ивановну Самсонову. Еще подростком она трудилась на тяжелом производстве в тылу и, как только позволил возраст, отправилась санитаркой на фронт. Молодая девушка на себе вытаскивала раненых бойцов:
– Чтобы водрузить Знамя Победы над поверженным Рейхстагом, надо было остановить и разгромить фашистскую армию под Москвой и Сталинградом, пройти через Курскую дугу, снять блокаду Ленинграда, освободить Украину, Беларусь, Молдову, Литву, Эстонию, Латвию. О войне скажу немного. Было трудно, порой невыносимо. Было страшно. Но вера в победу и самоотверженная любовь к своей родной земле вела вперед.
Аэлита Ивановна обратилась к молодым гомельчанам с просьбой не прерывать историческую память, беречь то, что досталось от предков:
– Будьте достойны тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
Выступая на митинге, курсант военно-транспортного факультета БелГУТ Илья Авраменко, пообещал от лица молодежи не забывать о святом для каждого белоруса празднике.
– Дорогие ветераны, мы гордимся вашим подвигом и даем слово помнить о Великой Отечественной войне, беречь свою родную землю! Сегодня нам есть что помнить, что ценить и чем дорожить.
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15 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии в Гомеле
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