В концертном «Витебск» подвели итоги детского музыкального конкурса. Выбрать лучшего, признался председатель жюри, сербский музыкант и обладатель Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-1995» Филип Жмахер, было непросто:
– Все дети очень талантливые. Поэтому я хочу поздравить всех нас и фестиваль с таким успехом. Мне кажется, детский конкурс получился даже лучше, чем взрослый. Примите мои поздравления всему славянскому миру с юбилейным «Славянским базаром»!
Гран-при конкурса и премия в 5 тысяч долларов – у 12-летнего Комнена Вуковича из Черногории. Комнен учится в седьмом классе средней школы и параллельно обучается в музыкальной школе по классу скрипки. Сегодня вечером вокал и артистизм артиста смогут оценить гости концерта церемонии закрытия фестиваля – на правах победителя Комнен выйдет на сцену Летнего амфитеатра.
Первая премия, в свою очередь, досталась представителю нашей страны Константину Мазуркевичу. Вторая премия престижного конкурса отправится в Москву вместе с Ксенией Канн и в Софию вместе с Элизабет Захариевой – решением жюри девочки разделят между собой награду. Третью награду также присудили двум участникам – украинке Даниеле и представителю Узбекистана Шохруххону Халимхонову.
Кроме того, наш Константин Мазуркевич и конкурсантка из России Ксения Канн получили специальные призы Парламентского Собрания Беларуси и России.
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12-летний Комнен Вукович из Черногории стал обладателем Гран-при XIX Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021»
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