12-летний Комнен Вукович из Черногории стал обладателем Гран-при XIX Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021»

Гран-при конкурса и премия в 5 тысяч долларов – у 12-летнего Комнена Вуковича из Черногории. Комнен учится в седьмом классе средней школы и параллельно обучается в музыкальной школе по классу скрипки. Сегодня вечером вокал и артистизм артиста смогут оценить гости концерта церемонии закрытия фестиваля – на правах победителя Комнен выйдет на сцену Летнего амфитеатра.Первая премия, в свою очередь, досталась представителю нашей страны Константину Мазуркевичу. Вторая премия престижного конкурса отправится в Москву вместе с Ксенией Канн и в Софию вместе с Элизабет Захариевой – решением жюри девочки разделят между собой награду. Третью награду также присудили двум участникам – украинке Даниеле и представителю Узбекистана Шохруххону Халимхонову.Кроме того, наш Константин Мазуркевич и конкурсантка из России Ксения Канн получили специальные призы Парламентского Собрания Беларуси и России.