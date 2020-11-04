«Знакомился с детьми и предлагал конфеты» – в Гродно задержали педофила

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– прокомментировалУ сотрудников милиции есть информация о нескольких сексуальных контактах как минимум с одним мальчиком.Родителям рекомендуют быть более внимательными к своим детям, интересоваться их жизнью, кругом общения. Нелишним будет и контролировать то, как ребенок возвращается домой из школы.