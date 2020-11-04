Гродненские милиционеры задержали 26-летнего горожанина, который, по их версии, вступал в половую связь с детьми.
– Подозреваемый работает дворником в одном из городских учреждений образования. Жертв мужчина искал недалеко от своего дома, во дворах. Продумывал каждый шаг, следил за ребятами и анализировал их перемещения, чтобы его не заметили родители. Он знакомился с детьми и предлагал им конфеты и другие сладости, приглашал к себе домой, – прокомментировал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.
У сотрудников милиции есть информация о нескольких сексуальных контактах как минимум с одним мальчиком.
Родителям рекомендуют быть более внимательными к своим детям, интересоваться их жизнью, кругом общения. Нелишним будет и контролировать то, как ребенок возвращается домой из школы.
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«Знакомился с детьми и предлагал конфеты» – в Гродно задержали педофила
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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