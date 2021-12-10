Лукашенко: неотъемлемым элементом международной деятельности должна стать защита экономических интересов ЕАЭС

Об этом Президент Беларуси заявил во время своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое сегодня проходит в режиме видеоконференции.
– На международном треке в соответствии с Основными направлениями международной деятельности союза на 2022 год, которые нам предстоит сегодня утвердить, предлагаю сосредоточиться на нескольких ключевых вопросах, – отметил Глава белорусского государства. – Наша совместная работа на внешнем контуре и деятельность комиссии должны быть, на наш взгляд, ориентированы прежде всего на решение практических задач развития экспорта товаров и услуг.
Китай, высказал мнение Александр Лукашенко, здесь занимает особое место:
– Считаю необходимым акцентировать внимание на взаимодействии с этой страной в рамках сопряжения планов развития ЕАЭС, инициативы «Один пояс, один путь» и Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 2018 года.
Необходимо, добавил Александр Лукашенко, продолжить диалог с Египтом и Ираном для завершения переговоров по соглашениям о свободной торговле, а также активизировать его с Израилем:
– Мы ожидаем скорого завершения предварительной работы с Индонезией и Монголией и принятия решения по вопросу целесообразности начала переговоров с данными странами о зоне свободной торговли.
Неотъемлемым элементом международной деятельности как в 2022 году, так и в долгосрочной перспективе, ко всему прочему добавил Президент Беларуси, должна стать эффективная защита экономических интересов нашего союза.
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