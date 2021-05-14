Звезда сериала «Эйфория» и обладательница премии «Эмми» Зендая стала героиней нового рекламного кампэйна итальянского бренда Valentino.
Съемка прошла в The Palace Theatre в Лос-Анджелесе. На одном фото актриса позирует в рубашке с леопардовым принтом, черном бра, мини-юбке с высокой талией и полупрозрачных колготках. На ногах знаменитости мюли с кристаллами. На другом снимке Зендая предстала в элегантном плаще. Все вещи из новой коллекции Valentino.
Автором черно-белых снимков выступил британский фешн-фотограф Дэвид Симс.
Пьерпаоло Пиччоли отметил, что в этой съемке он хотел раскрыть не только чувство стиля актрисы и подчеркнуть ее эффектную внешность, но и показать всем ее личность.
Напомним, с декабря 2020 Зендая является лицом модного дома. Выбрав актрису, креативный директор пересмотрел позиционирование бренда и сделал его более современным и инклюзивным, сохраняя при этом его легендарные коды.
Фото: valentino.com
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Зендая появилась в новой рекламной кампании Valentino
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