Заворотнюк в день рождения впервые за время болезни ответила подписчикам

Актрисе Анастасии Заворотнюк 3 апреля исполнилось 49 лет, впервые за время болезни она ответила своим друзьям в соцсети.

«Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти», —говорится в сообщении, опубликованном на странице актрисы. «Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям!»

С днем рождения актрису поздравили многие подписчики, в том числе и представители шоу-бизнеса. Заворотнюк поблагодарила за поздравления Дениса Клявера, Елену Борщову, Зару, Лену Ленину, Диму Билана, Инну Михайлову.

Актриса, в частности, написала в ответ на поздравление Михайловых: "Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя".

Правда, нельзя с уверенностью утверждать, что эти ответы публиковала сама Заворотнюк.

Прославившаяся после главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» актриса уже многие месяцы борется с онкологическим заболеванием, у нее рак мозга. В августе 2019 года Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках, в октябре ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения.

Актриса с 2008 года замужем за фигуристом Петром Чернышевым, в октябре 2018-го у пары родилась дочь Мила.