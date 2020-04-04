Заворотнюк в день рождения впервые за время болезни ответила подписчикам

Актрисе Анастасии Заворотнюк 3 апреля исполнилось 49 лет, впервые за время болезни она ответила своим друзьям в соцсети.
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#Repost @podderzhka_azavorotnyuk with @make_repost ・・・ Сегодняшний день - очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с Днем Рождения Анастасию! Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем - наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого - здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники - и мы безмерно благодарны за такое внимание! Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара. Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Вы знаете, как она любит каждого из вас и каждого мысленно (увы, по-другому сегодня не позволяет карантин) обнимает. Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям! Всем, кто сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления. Все вы - те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что ЧУДО возможно, и оно обязательно случится! Спасибо! Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких. Совершенно особенный праздник - для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути - ИХ ОБЩАЯ. Вдвоем - проще, вдвоем - вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению
«Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти», —говорится в сообщении, опубликованном на странице актрисы. «Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям!»
С днем рождения актрису поздравили многие подписчики, в том числе и представители шоу-бизнеса. Заворотнюк поблагодарила за поздравления Дениса Клявера, Елену Борщову, Зару, Лену Ленину, Диму Билана, Инну Михайлову.
Актриса, в частности, написала в ответ на поздравление Михайловых: "Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя".
Правда, нельзя с уверенностью утверждать, что эти ответы публиковала сама Заворотнюк.
Прославившаяся после главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» актриса уже многие месяцы борется с онкологическим заболеванием, у нее рак мозга. В августе 2019 года Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках, в октябре ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения.
Актриса с 2008 года замужем за фигуристом Петром Чернышевым, в октябре 2018-го у пары родилась дочь Мила.