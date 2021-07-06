Завалей: основная задача депутатов – консолидировать общество

– сказал он.Депутат добавил, что принятие ряда законов было продиктовано происходящими в стране процессами.– пояснил депутат.Эта работа, по словам парламентария, направлена на консолидацию общества.– подчеркнул он.Игорь Завалей отметил, что во время встреч депутатов с населением обсуждаются в том числе и законопроекты, которые будут приниматься. Он добавил, что во время общения старается разъяснить каждому человеку, как некоторые моменты принятых законов отразятся на его жизни., – заключил гость «Будней».