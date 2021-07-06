Накануне завершилась пятая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси. О ходе ее работы и принятых законах рассказал в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Завалей.
– Пятая сессия была самая напряженная. Законы, которые вызывают общественный резонанс, принимались оперативно, – сказал он.
Депутат добавил, что принятие ряда законов было продиктовано происходящими в стране процессами.
– Это, конечно [имеется в виду], Закон «О недопущении реабилитации нацизма» и внесение изменений в Закон «О противодействии экстремизму». Изменения затронули и деятельность СМИ: все мы понимаем, что современный век изменяет понимание лидера мнений в сфере медиа. Мы уходим в плоскость интернета: влияние, которое сегодня имеет этот ресурс, нельзя недооценивать. В связи с этими веяниями и были внесены изменения, – пояснил депутат.
Эта работа, по словам парламентария, направлена на консолидацию общества.
– Мы [депутаты] – представители населения в государстве. Наша основная роль – отстаивать интересы своих избирателей, – подчеркнул он.
Игорь Завалей отметил, что во время встреч депутатов с населением обсуждаются в том числе и законопроекты, которые будут приниматься. Он добавил, что во время общения старается разъяснить каждому человеку, как некоторые моменты принятых законов отразятся на его жизни.
– Так вопросов у людей становится меньше. В этом и есть основная задача – не разъединить на черное и белое, а консолидировать общество, показать наличие проблемы, – заключил гость «Будней».
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Завалей: основная задача депутатов – консолидировать общество
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