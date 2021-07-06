Завалей: молодежь должна использовать социальные лифты, которые предоставляет государство

– подчеркнул парламентарий.Он уверен: молодежь должна использовать социальные лифты, которые предоставляет им государство.– пояснил парламентарий.В качестве примера Игорь Завалей привел распределение выпускников вузов, к которому сегодня многие относятся негативно. Он упомянул, что в некоторых европейских странах уровень молодежной безработицы приближен к 40%.– добавил депутат.Игорь Завалей считает, что донести до молодежи эту простую истину можно с помощью конкретных примеров.– высказался он.