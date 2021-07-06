О роли молодежи в современном обществе высказался сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Завалей.
– Для любого государства роль молодежи – главенствующая. Нам нужны законопослушные, трудолюбивые, сознательные молодые люди, – подчеркнул парламентарий.
Он уверен: молодежь должна использовать социальные лифты, которые предоставляет им государство.
– Некоторые представители молодого поколения не понимают ценность того, что для них делает наше социально направленное государство. Разрушив это сейчас, прийти к отправной точке можно будет только спустя десятилетия, – пояснил парламентарий.
В качестве примера Игорь Завалей привел распределение выпускников вузов, к которому сегодня многие относятся негативно. Он упомянул, что в некоторых европейских странах уровень молодежной безработицы приближен к 40%.
– Государство должно тебе создать условия, а ты – все, что от тебя зависит, – добавил депутат.
Игорь Завалей считает, что донести до молодежи эту простую истину можно с помощью конкретных примеров.
– Допустим, в СМИ должны публиковаться истории молодых людей, которые в поисках лучшей жизни уехали за границу. Понятие «европейская мечта» уже давно не то. Будучи в другой стране, люди по факту становятся простой рабочей силой, которую выжмут и сломают. Сильные вернутся сюда [в Беларусь] и пойдут дальше, но некоторые просто пропустят период своего становления, – высказался он.
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Завалей: молодежь должна использовать социальные лифты, которые предоставляет государство
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