Нужно продолжать активно общаться с населением через идеологическую вертикаль, местные власти и депутатов – Завалей

О том, поменялся ли стиль работы депутатов после событий 2020-го, рассказал в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Завалей.
– Я всегда, особенно в ходе избирательной кампании, занимался агитацией и старался объяснять, как устроен политический строй нашей страны, чем занимается депутат. Чтобы потом, когда будут новые выборы в Парламент, люди четко понимали, справился ли избранный ими кандидат, и стоит ли голосовать за него снова, – подчеркнул спикер.
Он считает: задача каждого депутата – максимально информировать людей.
– Возможно, мы и столкнулись с проблемами потому, что граждане были недостаточно осведомлены, – озвучил точку зрения специалист.
Говоря про источники, с помощью которых они [белорусы] сегодня получают информацию, Игорь Завалей отметил:
– Основная масса сегодня получает ее с помощью телефона. Но как депутат, представляющий интересы жителей сельской местности, хочу отметить, что газета и телевидение у сельчан все еще имеют главенствующую роль, – пояснил гость «Будней».
При этом он добавил, что современным депутатам сегодня необходимо переориентироваться в современное [онлайн] пространство. В своей работе Игорь Завалей активно использует соцсети. Это позволяет быть на связи с 24/7, и, по словам депутата, постепенно становится основным механизмом коммуникации с населением. Игорь Завалей также поделился, что регулярно публикует посты на обсуждаемые в Парламенте темы.
– Нет возможности каждый месяц посещать населенные пункты. За один приезд стараюсь охватить по два сельсовета в каждом районе. Всего в округе их тридцать. То есть в определенный сельсовет я вернусь, грубо говоря, через полтора года. А у человека проблема есть сейчас: поэтому я стараюсь быть на связи и сразу же давать ответ, – рассказал собеседник.
Парламентарий считает, что нужно продолжать еще более активно общаться с населением через идеологическую вертикаль, местные власти и депутатов.
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Нужно продолжать активно общаться с населением через идеологическую вертикаль, местные власти и депутатов – Завалей
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