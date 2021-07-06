Нужно продолжать активно общаться с населением через идеологическую вертикаль, местные власти и депутатов – Завалей

– подчеркнул спикер.Он считает: задача каждого депутата – максимально информировать людей.– озвучил точку зрения специалист.Говоря про источники, с помощью которых они [белорусы] сегодня получают информацию, Игорь Завалей отметил:пояснил гость «Будней».При этом он добавил, что современным депутатам сегодня необходимо переориентироваться в современное [онлайн] пространство. В своей работе Игорь Завалей активно использует соцсети. Это позволяет быть на связи с 24/7, и, по словам депутата, постепенно становится основным механизмом коммуникации с населением. Игорь Завалей также поделился, что регулярно публикует посты на обсуждаемые в Парламенте темы.– рассказал собеседник.Парламентарий считает, что нужно продолжать еще более активно общаться с населением через идеологическую вертикаль, местные власти и депутатов.