Какие носки греют лучше? Проверили качество отечественных и привозных товаров и узнали, какой состав оптимальнее

Татьяна Фурсевич показала установку, в которой проверяется качество носка. Татьяна Фурсевич показала установку, в которой проверяется качество носка.

Уловки маркетинга

Специалисты Центра научных исследований легкой промышленности концерна «Беллегпром» внимательно присмотрелись к приобретенным мной в переходе носкам. Специалисты Центра научных исследований легкой промышленности концерна «Беллегпром» внимательно присмотрелись к приобретенным мной в переходе носкам.

На словах и на бумаге

Носки проверяют на прочность на специальном стенде. Носки проверяют на прочность на специальном стенде.

«Носок должен быть ноский»

Производители, как правило, обозначают термоноски специальными бирками. Производители, как правило, обозначают термоноски специальными бирками.

Каких только носков сегодня не увидишь на прилавках магазинов и рыночных лотках, в онлайн-точках и на стихийно организованных бабушками торговых «ковриках» в переходах! Пенсионерка на площади Якуба Коласа уговорила меня приобрести несколько пар симпатичных носков: «Берите бамбуковые, не пожалеете. Еще с верблюжьей шерстью, антибактериальные термоноски»… Рассматриваю этикетки: в первой паре носков содержится аж 80 процентов бамбука, а во второй — 60 процентов шерсти верблюда. Несколько минут душевного разговора о невероятно снежной зиме в этом году — и я становлюсь обладательницей согревающих обновок.На следующий день захотелось подробнее узнать о том, что же на самом деле содержится в бабулиных носках, а также спасут ли они мои ступни от низких температур и излишней влаги.В этом вопросе помогли разобраться специалисты РУП «Центр научных исследований легкой промышленности» концерна «Беллегпром». Для экспертного анализа захватила с собой три вида носков (махровые, «термо» и шерстяные) нескольких известных и неизвестных производителей., внимательно присмотрелась к приобретенным мной в переходе носкам и с ходу выразила сомнение в качестве продукции, объяснив:Каждое импортное изделие должно пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям наших стандартов в лабораториях и органах по сертификации, поэтому, если качество товара вызывает у вас сомнения, можете попросить у продавца документ, подтверждающий это соответствие. И продавец обязан показать вам такой документ.Понятное дело, что ни декларации, ни сертификата соответствия у бабушек, продающих «левые» носки с китайскими лейблами «Наташа», «Даша» и «Саша», в переходах нет. Отечественный же производитель обязан получить документы на серийное производство носочной продукции и написать ее точный сырьевой состав на этикетке. С этим в нашей стране строго. Покупая носки известных в Беларуси брендов, можете быть спокойны за качество, точный состав на ярлыке и соответствие продукции санитарно-гигиеническим нормам.Контроль за качеством реализуемой в торговых точках продукции проводят надзорные органы — инспекции Госстандарта. Татьяна Силич привела пример, как в результате таких проверок в одном из минских магазинов инспекцией Госстандарта обнаружились нарушения:В ходе беседы выясняю, что современные химические технологии позволяют выпускать сырье, которое обеспечивает внешний вид изделию, настолько приближенный к продукции из натуральных материалов, что неспециалисту трудно сразу распознать «обманку». К примеру, внешне носки выглядят как хлопчатобумажные, да и на этикетке это заявлено, однако фактически они состоят из синтетики, которая негигиенична и, может, даже вредна для здоровья.Однако, по словам эксперта, нельзя клеймить позором всю чулочно-носочную продукцию импортного производства. Есть и достойные марки, привезенные из-за рубежа. В научно-исследовательском центре концерна «Беллегпром» мне показали, что современный ассортимент сырья для носков не ограничивается только хлопком или шерстью. Из химических нитей, оказывается, могут получиться шикарные термоноски. В них не потеют и не мерзнут ноги.Татьяна Владимировна поделилась любопытной информацией о составе современных носков:Бояться синтетических нитей в составе носков не стоит. Промышленность не стоит на месте и давно предлагает сырье, обладающее свойствами не хуже шерсти и хлопка. Например, из умных термонитей (полый полиэфир) ОАО «СветлогорскХимволокно» получаются теплые функциональные носки. Немало и зарубежных марок, которые производят термоноски из подобного сырья.В структуре такой нити есть полость, образующая дополнительную воздушную прослойку, что обеспечивает повышение теплозащитных свойств изделию. Можно усилить свойства любого натурального сырья, добавив к нему такую нить, объяснила моя собеседница:Итак, миф о том, что чем толще носок, тем он теплее, развенчан. Помимо теплозащитных свойств, есть десятки других параметров, по которым в лабораториях испытательного центра определяют качество чулочно-носочной продукции. Это устойчивость к истиранию носка и пятки, устойчивость окраски, показатели безопасности (наличие токсичных веществ, металлов, формальдегида и др.), степень давления резинки (бортика носка) на голень, способность впитывать и отдавать влагу. Специалисты аккредитованных лабораторий подвергают носки всех производителей различным химическим и физическим «пыткам».Татьяна Владимировна демонстрирует нам изделия, которые успешно прошли испытания:Берем в руки мои бамбуковые носки, смотрим, выдержит ли изделие испытание на растяжимость бортика. К сожалению, носок не справился с растяжением и порвался.рассказалаЭксперты выдали заключение по так называемым бамбуковым носкам (80 процентов содержания бамбука) с полиамидом (15) и эластаном (5). На самом деле в них было эластана (ПУ) 3 процента и полиэстера — 97. Так что не верьте слепо тому, что пишут производители и продавцы на этикетках.