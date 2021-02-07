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Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

Какие носки греют лучше? Проверили качество отечественных и привозных товаров и узнали, какой состав оптимальнее

Зарубите себе на носке

В мудрой пословице говорится, что ноги следует держать в тепле, а голову в холоде. «Носочную» тему мне подсказала зима. Возвращаясь из командировки в морозную погоду, обратила внимание на то, что, несмотря на махровые носки и зимние ботинки, ноги быстро увлажнились и промерзли… Неужели состав носков меня подвел? Похоже, пора обновить этот важный атрибут повседневного гардероба.

Татьяна Фурсевич показала установку, в которой проверяется качество носка.

Каких только носков сегодня не увидишь на прилавках магазинов и рыночных лотках, в онлайн-точках и на стихийно организованных бабушками торговых «ковриках» в переходах! Пенсионерка на площади Якуба Коласа уговорила меня приобрести несколько пар симпатичных носков: «Берите бамбуковые, не пожалеете. Еще с верблюжьей шерстью, антибактериальные термоноски»… Рассматриваю этикетки: в первой паре носков содержится аж 80 процентов бамбука, а во второй — 60 процентов шерсти верблюда. Несколько минут душевного разговора о невероятно снежной зиме в этом году — и я становлюсь обладательницей согревающих обновок.

На следующий день захотелось подробнее узнать о том, что же на самом деле содержится в бабулиных носках, а также спасут ли они мои ступни от низких температур и излишней влаги.

Уловки маркетинга

В этом вопросе помогли разобраться специалисты РУП «Центр научных исследований легкой промышленности» концерна «Беллегпром». Для экспертного анализа захватила с собой три вида носков (махровые, «термо» и шерстяные) нескольких известных и неизвестных производителей.

Татьяна Силич, директор Центра научных исследований легкой промышленности, внимательно присмотрелась к приобретенным мной в переходе носкам и с ходу выразила сомнение в качестве продукции, объяснив:

— Недавно партия похожих носочных изделий проходила сертификационные испытания в нашем аккредитованном испытательном центре и органе по сертификации. Почти 50 процентов продукции мы забраковали как несоответствующую по сырьевому составу. Было заявлено производителями большое содержание «бамбука», «верблюжьей шерсти» и другого интересного сырья, но по факту оказалось, что это всего лишь маркетинговый ход.

   
Специалисты Центра научных исследований легкой промышленности концерна «Беллегпром» внимательно присмотрелись к приобретенным мной в переходе носкам.

 На словах и на бумаге

Каждое импортное изделие должно пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям наших стандартов в лабораториях и органах по сертификации, поэтому, если качество товара вызывает у вас сомнения, можете попросить у продавца документ, подтверждающий это соответствие. И продавец обязан показать вам такой документ.

Понятное дело, что ни декларации, ни сертификата соответствия у бабушек, продающих «левые» носки с китайскими лейблами «Наташа», «Даша» и «Саша», в переходах нет. Отечественный же производитель обязан получить документы на серийное производство носочной продукции и написать ее точный сырьевой состав на этикетке. С этим в нашей стране строго. Покупая носки известных в Беларуси брендов, можете быть спокойны за качество, точный состав на ярлыке и соответствие продукции санитарно-гигиеническим нормам.

Контроль за качеством реализуемой в торговых точках продукции проводят надзорные органы — инспекции Госстандарта. Татьяна Силич привела пример, как в результате таких проверок в одном из минских магазинов инспекцией Госстандарта обнаружились нарушения:

— Оказалось, что носочные изделия не соответствуют требованиям пункта 2 статьи 9 ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», потому что в маркировке была указана недостоверная информация о виде и массовой доле (в процентах) натурального и химического сырья. Кстати, отклонение фактического содержания сырья не должно превышать плюс-минус пять процентов. На этикетке теплых женских носков зарубежный изготовитель указал: ангора — 70 процентов, бамбук — 15, шерсть — 15, а оказалось, что в них содержится шерсти — 6 процентов, полиэстера — 60, ПАН (акрил) — 30, эластана — 4.

Носки проверяют на прочность на специальном стенде.

В ходе беседы выясняю, что современные химические технологии позволяют выпускать сырье, которое обеспечивает внешний вид изделию, настолько приближенный к продукции из натуральных материалов, что неспециалисту трудно сразу распознать «обманку». К примеру, внешне носки выглядят как хлопчатобумажные, да и на этикетке это заявлено, однако фактически они состоят из синтетики, которая негигиенична и, может, даже вредна для здоровья.

Однако, по словам эксперта, нельзя клеймить позором всю чулочно-носочную продукцию импортного производства. Есть и достойные марки, привезенные из-за рубежа. В научно-исследовательском центре концерна «Беллегпром» мне показали, что современный ассортимент сырья для носков не ограничивается только хлопком или шерстью. Из химических нитей, оказывается, могут получиться шикарные термоноски. В них не потеют и не мерзнут ноги.

«Носок должен быть ноский»

Татьяна Владимировна поделилась любопытной информацией о составе современных носков:

— Всем известно, что классика жанра — это шерсть. Мы испокон веков ее носили. В морозы вы можете, конечно, носить обычные толстые шерстяные носки, но придется покупать обувь на размер больше. А можно надеть тонкие шерстяные носки, но у них будут теплозащитные свойства, не приспособленные под сильный мороз... Если же на улице минус 25, то как минимум придется надеть два тонких носка для обеспечения тепла. Тонкие шерстяные носки хороши для осени и весны. Теплозащитные свойства хлопка ниже, чем у шерсти, но, если добавить к нему определенные виды химического сырья, можно повысить степень защиты от холода даже у хлопковых изделий.


Бояться синтетических нитей в составе носков не стоит. Промышленность не стоит на месте и давно предлагает сырье, обладающее свойствами не хуже шерсти и хлопка. Например, из умных термонитей (полый полиэфир) ОАО «СветлогорскХимволокно» получаются теплые функциональные носки. Немало и зарубежных марок, которые производят термоноски из подобного сырья.

В структуре такой нити есть полость, образующая дополнительную воздушную прослойку, что обеспечивает повышение теплозащитных свойств изделию. Можно усилить свойства любого натурального сырья, добавив к нему такую нить, объяснила моя собеседница:

— Полая нить имеет более высокие теплозащитные свойства, чем обычная круглого сечения. Сейчас химические нити в чулочно-носочной продукции под маркой «термо» используются массово.

Итак, миф о том, что чем толще носок, тем он теплее, развенчан. Помимо теплозащитных свойств, есть десятки других параметров, по которым в лабораториях испытательного центра определяют качество чулочно-носочной продукции. Это устойчивость к истиранию носка и пятки, устойчивость окраски, показатели безопасности (наличие токсичных веществ, металлов, формальдегида и др.), степень давления резинки (бортика носка) на голень, способность впитывать и отдавать влагу. Специалисты аккредитованных лабораторий подвергают носки всех производителей различным химическим и физическим «пыткам».

Татьяна Владимировна демонстрирует нам изделия, которые успешно прошли испытания:

— Посмотрите: качественные носки должны быть прочными, особенно в местах повышенного трения. Бортики не должны быть узкими или чересчур растягиваться. Это, кстати, серьезный показатель, потому что излишнее давление на голень может привести к нарушению кровоснабжения и быстрому охлаждению ног. Наличие в составе носков умных термонитей современные производители, как правило, обозначают специальными бирками.

Производители, как правило, обозначают термоноски специальными бирками.

Берем в руки мои бамбуковые носки, смотрим, выдержит ли изделие испытание на растяжимость бортика. К сожалению, носок не справился с растяжением и порвался.

—Качество носка крайне низкое. Его сырьевой состав проверят другие коллеги из химической лаборатории и вынесут свой вердикт через несколько дней, — рассказала Татьяна Фурсевич, ведущий инженер лаборатории.

Эксперты выдали заключение по так называемым бамбуковым носкам (80 процентов содержания бамбука) с полиамидом (15) и эластаном (5). На самом деле в них было эластана (ПУ) 3 процента и полиэстера — 97. Так что не верьте слепо тому, что пишут производители и продавцы на этикетках.

shimuk@sb.by
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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