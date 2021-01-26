Защита от кражи устройства встроена в операционную систему, пишет Lenta.ru.
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Работать защита, по словам изучивших ранние сборки специалистов, будет следующим образом. Если пользователь попытается сбросить настройки до заводских параметров или стереть информацию с накопителя, система потребует ввести пароль или пин-код. Требование будет обязательным. Полезную функцию можно будет активировать в настройках. В ранних версиях Windows такой возможности нет, однако ожидается, что она может появиться в стационарных версиях Windows 10.
Защитной же функции Windows 10X прогнозируют большой успех: эта версия ОС рассчитана на портативные устройства, которые легко украсть.
Фото: pixabay.com
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Windows 10X оснастят защитой от воров
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