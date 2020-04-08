Выбросы черных дыр на первых сверхчетких фотографиях оказались закручены в спираль

Фото:

NASA

рассказал об исследовании один из его авторов, астрофизик из Института теоретической физики Периметр (Канада) Эвери Бродерик.Большинство астрономов уверены, что в ядрах всех крупных галактик находится как минимум одна сверхмассивная черная дыра. Эти космические тяжеловесы постоянно захватывают и поглощают окружающее их вещество, а также выбрасывают часть его в межгалактическое пространство в виде так называемых джетовузких пучков плазмы, которая разогрета до сверхвысоких температур и разогнана до околосветовых скоростей.Эти выбросы, как давно предполагают ученые, играют важную роль в эволюции галактик и всей Вселенной в целом. Однако пока неясно, как и где формируются джеты и что управляет их формой. Астрономы уже много десятилетий пытаются найти ответы на эти вопросы с помощью самых крупных радиотелескопов мира.В частности, подобными наблюдениями уже много лет занимается международный проект Event Horizon Telescope, который объединил мощности всех крупнейших обсерваторий, работающих в микроволновом диапазоне. В прошлом году его участники получили полноценные снимки "тени" сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87.Во время этих наблюдений, как отмечают Бродерик и его коллеги, ученые в качестве эталонного источника сигнала для калибровки телескопов и проверки качества наблюдений использовали одну из самых хорошо изученных сверхмассивных черных дыр, которая находится в центре галактики 3C 279. Добившись успеха в случае с М87, астрономы задумались, можно ли использовать эти проверочные данные для других целей.Оказалось, что благодаря высокому качеству этих наблюдений можно получить первые детальные снимки джета 3C 279 и узнать, почему выбросы этой сверхмассивной черной дыры периодически движутся в десятки раз быстрее скорости света.Как показали наблюдения EHT, это было связано с тем, что материя, которую выбрасывает такая черная дыра, закрутилась в своеобразную спираль. Ее структура менялась практически каждый день. Более того, ученые заметили, что у джета 3С 279 был не один, а минимум два источника, причем один из них был направлен перпендикулярно общему направлению движения всех выбросов. Как предполагают исследователи, эти компоненты джета были связаны с разными частями диска аккреции, "бублика" из перемолотой материи, который окружает черную дыру.Что именно закручивает эти выбросы в спираль и заставляет джет "качаться", ученые пока не знают. Однако они предполагают, что эти движения могут быть связаны с существованием мощных магнитных полей в диске аккреции 3C 279. Как надеются Бродерик и его коллеги, последующие наблюдения в рамках EHT, приостановленные из-за пандемии коронавирусной инфекции, помогут им проверить, так ли это на самом деле.