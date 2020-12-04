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Врач назвал простые рекомендации, которые помогут избавиться от ночных кошмаров

Перенапряжение и стресс являются основными причинами, по которым человек видит кошмары. Поэтому для того чтобы перестать страдать из-за ночных кошмаров, необходимо избегать стрессовых ситуаций. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов, пишет РИА Новости.


– Посмотрели новости 15 минут утром – не надо больше мониторить информацию, не усугубляйте стресс. Посмотрите в окно, погуляйте по возможности. Регулярная физическая нагрузка  – лучшее антистрессовое и противотревожное средство. Идите гулять, десять тысяч шагов сделайте, бегайте. Не тонизируйте себя кофеином, – отметил сомнолог.

Специалист также обратил внимание на, что "чтобы хорошо спать, нужно хорошо прожить день".

Кроме того, профессор добавил, что кошмары по ночам бывают двух категорий.

 Первый – если человеку периодически снятся различные сюжеты. Они являются своеобразным мультимедийным проигрыванием ситуаций, когда мозг пытается найти выход. Если ситуация разрешается, он адаптируется и забывает о случившемся. Вторая категория – навязчивые кошмары. Человек регулярно возвращается к пугающему сновидению и не может принять решение, забыть и адаптироваться, – подчеркнул профессор.

Фото: pixabay.com
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