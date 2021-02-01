Многие считают ветряную оспу (ветрянку) безобидной детской инфекцией. И небезосновательно. Значительное число случаев данного заболевания у маленьких детей протекает легко, без осложнений. Тогда возникает вопрос: необходима ли прививка против ветрянки? На вопрос во время программы "О самом главном" ответил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам медика, ошибочно считать, что от ветряной оспы не умирают.
– Согласно американской статистике, до появления прививки от ветрянки умирало около ста человек в год, – отметил Александр Мясников.
Также врач добавил, что вирус ветрянки сохраняется в организме всю жизнь, поэтому может вызвать болезнь в любой момент.
– Вирус герпеса, вызывающего ветрянку, при попадании в организм больше не уходит. Она находится пожизненно в нервных окончаниях. Потом, в 60 лет, может реактивироваться и вызвать высыпания. Именно поэтому прививку нужно сделать, – резюмировал медик.
Фото: pixabay.com
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Ветряная оспа: привиться или переболеть? Ответил врач
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