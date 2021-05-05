В Витебске офицер-десантник спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста

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Инцидент произошел 4 мая около 21:00 на Юбилейном мосту через реку Витьба. Полковник Дмитрий Рыбинский возвращался домой со службы и заметил, как на мосту молодой человек перелазит через перила конструкции. Он намеревался спрыгнуть с высоты около 10 м.Офицер не растерялся и схватил мужчину. Перетащив его через перила на тротуар, он вызвал милицию и скорую помощь. Позже мужчина осознал масштабы своего поступка и выразил благодарность десантнику за оказанную помощь.Гвардии полковник Дмитрий Рыбинский служит в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Он заместитель командира по воздушно-десантной подготовке.