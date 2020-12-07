Генеральный директор российской киностудии "ВоенФильм", актер Игорь Угольников находится в больнице, однако при этом чувствует себя хорошо, проинформировали ТАСС в пресс-службе студии.
Фото: архив ТАСС
"Игорь Станиславович в больнице, но чувствует себя хорошо. Он сам поехал, поскольку такая ситуация. Многие болеют – решил провериться. Его задержали на несколько дней, но он уже скоро выходит", – сообщили в пресс-службе, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Игоря Угольникова госпитализировали в состоянии средней тяжести с COVID-19.
Угольников возглавляет киностудию "ВоенФильм". В частности, он выступил продюсером фильмов "Брестская крепость" и "Подольские курсанты". Среди актерских работ артиста – фильмы "Ширли-мырли", "В круге первом" и "Вечная жизнь Александра Христофорова".
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В студии "ВоенФильм" рассказали о самочувствии Игоря Угольникова
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