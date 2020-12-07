В студии "ВоенФильм" рассказали о самочувствии Игоря Угольникова

Фото: архив

ТАСС

, – сообщили в пресс-службе, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Игоря Угольникова госпитализировали в состоянии средней тяжести с COVID-19.Угольников возглавляет киностудию "ВоенФильм". В частности, он выступил продюсером фильмов "Брестская крепость" и "Подольские курсанты". Среди актерских работ артиста – фильмы "Ширли-мырли", "В круге первом" и "Вечная жизнь Александра Христофорова".