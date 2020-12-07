Продюсер, глава студии «Военфильм» Игорь Угольников госпитализирован с COVID-19. Об этом информационному агентству РИА Новости сообщила пиар-директор студии Ольга Родионова.
Фото: РИА Новости
«Игорь Станиславович в больнице с коронавирусом, чувствует себя нормально. Все хорошо», – прокомментировала она.
Игорь Угольников, в частности, является продюсером таких фильмов, как «Брестская крепость» и «Подольские курсанты».
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Госпитализирован Игорь Угольников
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