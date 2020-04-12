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В США впервые в истории ввели режим крупного бедствия во всех штатах

Дональд Трамп в субботу ввел режим крупного бедствия (major disaster) в штате Вайоминг в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу», — отметил в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир.

В четверг губернатор Вайоминга Марк Гордон призвал Трампа ввести режим чрезвычайной ситуации, несмотря на то, что количество инфицированных в штате было куда меньшим, чем в других регионах — около 200 заразившихся.

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Телеканал CNBC уточняет, что режим крупного бедствия распространяется также и на неинкорпорированные организованные территории, то есть те, где действует американская Конституция и утвержденное Конгрессом местное правительство: Виргинские острова США, Северные Марианские острова, остров Гуам и Пуэрто-Рико. Таким образом, режим не введен только в Американском Самоа.

Режим масштабного бедствия позволит властям отдельных штатов и некоммерческим организациям получать федеральное финансирование и пользоваться ресурсами федеральных органов.

Накануне США вышли на первое место в мире по количеству умерших от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа — около 20,6 тысяч человек. Всего в Соединенных Штатах выявлено 530 тысяч случаев заражения COVID-19, выздоровели более 32 тысяч человек.

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Фото: Рейтер
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