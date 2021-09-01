В школах Беларуси проходит День знаний

Сегодня в Беларуси отмечается День знаний - праздник школьников и студентов, педагогов, родителей и наставников. Торжественные линейки проходят почти в трех тысячах школ по всей стране. В нынешнем году двери для учеников распахнули и абсолютно новые учреждения образования в Витебске, Бобруйске, Гомеле, Барановичах, Столбцах и Минске.
Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, в столичной гимназии № 25. Новый учебный год ее учащиеся проведут уже в обновленном здании – сегодня оно открылось после реконструкции. И как подчеркнула спикер Совета Республики, в этой школе есть абсолютно все для того, чтобы ребята получали знания в комфортных условиях.
В гомельском микрорайоне Хутор сегодня открылась долгожданная школа, под номером 75. За парты здесь сели 1295 учеников, среди них 167 первоклассников. Красную ленту вместе с руководством области и города перерезал Председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич.
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поздравил с Днем знаний учеников и педагогов 47-й столичной школы. «У вас тут целый музей!» – восхитился Сергей Михайлович: перед торжественной линейкой ему провели экскурсию по залам славы, созданным в школьных кабинетах.
Поздравить малышей, которым только предстоит сесть за парты, и подростов, уже подумывающих о поступлении в вузы и ссузы, в среднюю школу № 148 Минска приехал глава администрации Советского района Сергей Хильман.