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В Польше возобновят футбольный чемпионат с 30 мая

Польский футбольный союз (PZPN) принял решение возобновить чемпионат страны 30 мая, информирует пресс-служба организации.

Планируется, что национальное первенство будет завершено после 30 июня. За это время команды проведут оставшиеся матчи второй части сезона и плей-офф турнира.

Кроме того, 27 мая пройдут отложенные игры четвертьфинала Кубка Польши. После чего пройдет жеребьевка полуфиналов и финала.

Польская Экстракласса была приостановлена из-за пандемии коронавируса 13 марта. Согласно последним данным, в стране выявлено чуть более 10 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа, 404 человека умерли.

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время видеоконференции с представителями 55 национальных лиг настоятельно рекомендовал доиграть чемпионаты и кубки стран. При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендовала УЕФА отказаться от проведения международных турниров до конца 2021 года.

К слову, в Германии намерены возобновить Бундеслигу уже с 9 мая, а в Нидерландах, несмотря на рекомендации УЕФА, откажутся от возобновления чемпионата страны, так как правительство страны решило продлить запрет всех массовых мероприятий до 1 сентября.

На данный момент в Европе профессионально в футбол играют только в Беларуси.

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Фото: Рейтер
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