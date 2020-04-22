"Аякс" будет объявлен чемпионом Нидерландов по футболу

Чемпионат Голландии по футболу, судя по всему, так и не будет доигран из-за пандемии нового коронавируса.

Правительство Нидерландов решило продлить запрет всех массовых мероприятий до 1 сентября текущего года. В этой связи футбольный союз Нидерландов решил не возобновлять матчи чемпионата страны, несмотря на рекомендации УЕФА. Окончательное решение по этому поводу будет принято в пятницу, пишут vesti.

При таком раскладе чемпионом национального футбольного первенства станет самый титулованный клуб Нидерландов "Аякс". В прошлом сезоне команда завоевала 34-й чемпионский титул. «Аякс» является одним из пяти обладателей так называемого футбольного «Большого шлема» — победителей Кубка и Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА, также клуб является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Нидерландов — 19 побед.

К моменту остановки чемпионата в нидерландском первенстве было сыграно 25 туров. У идущего на первом месте «Аякса» 56 очков, столько же у АЗ («Алкмар Занстреек»), но «Аякс» превосходит соперника по дополнительным показателям, у него лучше разница забитых и пропущенных мячей — +47 против +37.

На третьем месте в чемпионате идет «Фейеноорд» — 50 баллов.